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Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne demek? - Son Dakika

Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne demek?

26.08.2021 12:58
Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne demek?, System.String[]

Tam aşılı olup da koronaya yakalananların olması Almanya'da da tartışılıyor.

Tam aşılı olup da koronaya yakalananların olması Almanya'da da tartışılıyor. Ancak yoğun bakımdaki hastaların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aşının hastalığın ağır geçmesini önlediğine dikkat çekiyor.Tam aşılılılara da koronavirüs bulaştığına ilişkin haberler, aşının işe yaramadığı endişesine yol açarken Alman uzmanlar, bunun zaten bekledikleri bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, bunun aşının koruma sağlamadığına ilişkin bir işaret olmadığını belirterek tam aşılılarda virüs bulaşsa bile aşının hastalığı ağır geçirme ve ölüm riskini büyük bir oranda azalttığına dikkat çekiyor.

Aşılılara virüs bulaşmasının sürpriz olmadığını belirten Almanya'daki Dortmund Üniversitesi'ne bağlı Leibniz Enstitüsü'nden İmmünolog Carsten Watzl, "Aşının yüzde 100 etkili olmadığını zaten başından beri biliyorduk. Kullanım izni için yapılan klinik araştırmalarda da tam aşılılara virüs bulaştı" diye konuştu. Watzl, giderek daha fazla insanın aşılı olduğunu ve bu nedenle de aşılılara daha fazla virüs bulaştığını söyledi.

Alman hükümetine salgın konusunda danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da aşı kampanyasının başladığı geçen yılın Aralık sonundan 17 Ağustos'a kadar 13 bin 360 tam aşılıda semptomatik Covid-19 tespit edildi. Almanya'da aynı dönem içinde tam aşılananların sayısı ise 48 milyon olarak kayıtlara geçti.

"Aşılılar da test yaptırmalı"

Tam aşılılarda hastalığın asemptomatik, yani belirti göstermeden de ilerleyebileceğine işaret eden Watzl, virüs bulaşan tam aşılıların sayısının kesin olarak bilinmediğini, çünkü aşılılarda virüsün çoğu zaman tesadüfen tespit edilebildiğini söyledi. Watzl, bunun nedenin de hastalığı semptomatik geçirenlerin bile aşılı oldukları için neredeyse hiç test yaptırmamaları olduğunu aktardı. Watzl, bu nedenle tam aşılıların da test yaptırmasının önemli olduğunu vurguladı.

Tam aşılıların hastalığı çoğunlukla hafif atlattığını ifade eden Watzl, "Almanya'da tam aşılıların semptomatik enfeksiyondan yüzde 80 ila 90 oranında korunduğunu söyleyebiliriz, hastalığın ağır seyretmesinden koruma ise bunun daha da üzerinde. Bu da yoğun bakım ünitelerinde neden daha fazla aşısız kişilerin bulunduğunu açıklıyor" şeklinde konuştu.

Robert Koch Ensitüsü'nün verilerine göre aşı kampanyasının başlamasından bu yana Almanya'da 18-59 yaş aralığındaki bin 871 kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti ve bu kişilerden sadece biri tam aşılıydı.

Berlin'deki Charite Hastanesi'nden İmmünolog Leif Erik Sander de tam aşılı kişilerde hastalığı ağır geçirme riskinin önemli ölçüde azaldığını, ancak bunda aşının ne zaman yapıldığının ve kişinin yaşının da rol oynadığını söyledi. RKI'nin verilerine göre Almanya'da aşılı olmasına rağmen hayatını kaybeden 335 kişiden 279'u (yüzde 84'ü), 80 yaş ve üstü kişiler.

"Hatırlatma dozu gerekli"

Öte yandan İngiliz bilim insanlarının "Zoe Covid" adlı araştırmasının dün açıklanan sonuçlarına göre BioNTech/ Pfizer ve AstraZeneca aşılarında ikinci dozdan yaklaşık 6 ay sonra koruma etkisi azalıyor. BioNTech/Pfizer aşısı ikinci dozdan 1 ay sonra virüsün bulaşma riskine karşı yüzde 88 koruma sağlarken bu oran altı ay sonra yüzde 74'e düşüyor. AstraZeneca aşısı da ikinci dozdan bir ay sonra yüzde 77, ikinci dozdan dört ila altı ay sonra ise yüzde 67 koruma sağlıyor.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlara göre bu nedenle korumanın devamı için hatırlatma dozu yapılması gerekli.

dpa/HS,SSB

(c)

Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne demek?

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Almanya, Alman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne demek? - Son Dakika


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