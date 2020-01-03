"Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde budama yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi'nde budama yapıldı - Son Dakika Ekonomi

"Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde budama yapıldı

6 saat önce

Trabzon'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında yaklaşık 5 yıl önce oluşturulan "Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde fidanların budama işlemi yapıldı.

Trabzon'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında yaklaşık 5 yıl önce oluşturulan "Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde fidanların budama işlemi yapıldı.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan yazılı açıklamada, dip sürgünü vermeyen Bolu Ağacı'nın üzerine aşılanarak tek gövdeli halde dikimi yapılan bahçenin, bilinçli budama işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, TTB Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde Ekrem Zengin'e ait bahçeye 5 yıl önce dikilen aşılı fidanların budama işleminin, Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından yapıldığı kaydedildi.

Giresun Fındık Araştırma Enstitisü'nden temin edilen ve Bolu Ağacı'nın üzerine aşılanmış Giresun kalite fındıklardan oluşan ve yaklaşık 1 dönümlük alana dikilmiş fidanlardan, geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 kilogram ürün alındığı aktarılan açıklamada, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ün de şu ifadeleri kullanıldı:

"Aşılı tek gövdeli fidan dikilerek oluşturulan örnek bahçedeki uygulama başarılı oldu. Başarı için öncelikle bahçe sahiplerinin gerekenleri yapması önemli. Tıpkı bu örnek bahçedeki üreticimizin yaptığı gibi. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için yapılan çalışmalar, örnek bahçelerin katkısıyla giderek arttı ve üretim bölgesine yayıldı. Bahçede bitki için en olmazsa olmazlardan olan bilinçli tepe ve dal budamasını da yaptık. Bu bahçede verim ve kalite her geçen yıl artacaktır."

Trabzon, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama!
Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı Özel köpeklerle aranan trüf mantarının kilosu 2 bin 500 TL

Son Dakika Haberleri
18:06 SANLAB, Türkiye'nin Otomobili projesi için özel bir simülatör geliştirdi - Son Dakika Ekonomi
17:52 "ABD ve İran'ı sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz" - Son Dakika Ekonomi
17:52 Rekabet Kurulu kararı - Son Dakika Ekonomi
17:48 New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:48 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
16:42 Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Son Dakika Ekonomi
15:50 TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 18:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde budama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]