Asılı Tük bayrağını kopardığı ön sürülen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum - Son Dakika

Kimlik tespitinde program analisti olduğunu söyleyen Rus şüpheli E. K, Türkiye'ye 4 Aralık'ta turistik amaçla gezmeye geldiğini ve olay günü önceden tanıştığı 8 arkadaşıyla Karaköy'e gittiğini anlattı.

"ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Karaköy alt geçidine gittiklerini söyleyen şüpheli E.K, "Rob adlı arkadaşım, Türk bayrağını asılı bulunduğu yerden alarak ismini Sal olarak bildiğim şahsa verdi. Ben de ileride yer alan diğer bayrağı gördüm. Güzel olan her şeye dokunma merakım vardır. Bu nedenle ben de bayrağa dokundum. Koparma gayem olmamıştır. Eğlendiğimizi gören esnaf bağırınca biz de korkup kaçtık. Olay zamanı alkollüydüm. Türk bayrağına zarar verme veya hakaret etme gibi bir niyetim olmamıştır. Olaylardan ötürü pişmanım ve üzgünüm. Serbest bırakılmak ve ülkeme dönmek istiyorum." diye konuştu.

AŞAĞILAYICI EYLEMİ OLMADIĞI SAPTANDI

Görüntüler incelendiğinde, şüphelinin, Türk bayrağını tahkir edici veya aşağılayıcı mahiyette herhangi bir eylemi olmadığı ve yalnızca asılı vaziyetteki Türk bayrağını almak adına hamle yaparak zıpladığı ve alamadan bölgede uzaklaştığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Karaköy Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağının koparılmasına ilişkin çalışma başlatmıştı. Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri yabancı uyruklu 3 kişiden ikisini gözaltına almış, diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli, serbest bırakılırken, diğer zanlı E. K, ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştı.