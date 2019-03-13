Asılsız Bomba İhbarı Paniğe Neden Oldu

KUZEY Ren-Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen şehrinde yer alan bir vergi dairesine mail aracılığıyla bomba ihbarı yapıldı.

KUZEY Ren-Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen şehrinde yer alan bir vergi dairesine mail aracılığıyla bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından kısa süreli paniğin yaşandığı vergi dairesinde görev yapan 250 memurun polis tarafından binadan tahliye edildiği belirtildi. Bina, bomba imha ekipleri ve özel eğitimli köpekler tarafından saatlerce arandı ancak polis bomba bulamadı. İhbar nedeniyle vergi dairesi saatlerce hizmet veremezken, tüm yollar da trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Almanya'da son yıllarda buna benzer bomba ihbarlarının sık sık yapılması, resmi kurumları da tedirgin hale getirdi.

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