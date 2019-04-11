Son Dakika Haberleri: Asılsız Bomba İhbarı Verince Yakalandı

Asılsız Bomba İhbarı Verince Yakalandı

1 saat önce

Asılsız bomba ihbarı verince yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 155 polis imdat hattını arayarak asılsız şüpheli paket ihbarında bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Asılsız bomba ihbarı verince yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 155 polis imdat hattını arayarak asılsız şüpheli paket ihbarında bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatih K. (40), 155 polis imdat hattını arayarak hastanenin yemekhane bölümünde şüpheli bir paketin olduğu ihbarında bulundu. İhbarı kısa sürede değerlendiren polis ekipleri, hastaneye gelerek olayın asılsız olduğunu anladı. İhbarı yapan şahıs ise hastane polisi tarafından yakalanarak kimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli paket ihbarda bulunan Fatih K'nın silahla yağma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi.
Fatih K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:12 Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa
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