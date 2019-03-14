Son Dakika Haberleri: Asılsız Bomba İhbarı Yapan Gence 380 Bin Euro Ceza

Asılsız Bomba İhbarı Yapan Gence 380 Bin Euro Ceza

1 saat önce

Brüksel Mahkemesi, asılsız bomba ihbarında bulunan 20 yaşındaki gence 300 saatlik kamu hizmeti ve 380 bin euro para cezası verdi.

Asılsız Bomba İhbarı Yapan Gence 380 Bin Euro Ceza, System.String[]
Brüksel Mahkemesi, asılsız bomba ihbarında bulunan 20 yaşındaki gence 300 saatlik kamu hizmeti ve 380 bin euro para cezası verdi.

Belçika'da 20 yaşındaki bir genç, 2016'da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı, Brüksel Kuzey İstasyonu ve Başsavcılık binası için asılsız bomba ihbarı yapmıştı. Brüksel Mahkemesi, gence 300 saatlik kamu hizmeti ve ayrıca 380 bin euro para cezası verdi.

Kimliği açıklanmayan genç, 5 Ekim 2016'da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı ve Brüksel Kuzey İstasyonuna, 5 gün sonra da Başsavcılık ve Charleroi Havaalanı'na asılsız bomba ihbarı yapmıştı. Soruşturmada ilk önce şikayetin yapıldığı telefon tespit edilmiş, ardından Facebook'a bağlanan IP adresleri arasından ihbarı yapanın kimliği öğrenilmişti. Genç, Şubat 2017'de gözaltına alınmıştı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Brüksel, 3. Sayfa
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