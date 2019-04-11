Son Dakika Haberleri: Asılsız Bomba İhbarı Yaptı, Hapis Cezasıyla Arandığı Ortaya Çıktı

Asılsız Bomba İhbarı Yaptı, Hapis Cezasıyla Arandığı Ortaya Çıktı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta hastane yemekhanesinde bomba olabileceği yönünde asılsız ihbarda bulunan Fatih Kılıççalan'ın (41), kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Asılsız Bomba İhbarı Yaptı, Hapis Cezasıyla Arandığı Ortaya Çıktı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta hastane yemekhanesinde bomba olabileceği yönünde asılsız ihbarda bulunan Fatih Kılıççalan'ın (41), kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı Kılıççalan, mahkemece tutuklandı.

Öğle saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan Fatih Kılıççalan, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yemekhanesine bırakılan paketin bomba olabileceğini söyledi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yemekhaneyi inceleyen ekipler, şüpheli paket bulamazken ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişiyi arayan polis, Kılıççalan'ı hastanede yakaladı.

GBT sorgusu yapılan Fatih Kılıççalan'ın, silahlı gasp suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kılıççalan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:06 Kaynak: DHA
Fatih, Kahramanmaraş, Güncel
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