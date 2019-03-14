Son Dakika Haberleri: Asılsız Bomba İhbarına 380 Bin Euro Ceza

Asılsız Bomba İhbarına 380 Bin Euro Ceza

18 dakika önce

BELÇİKA'nın başkentinde kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç, 5 Ekim 2016'da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı, Brüksel Kuzey İstasyonu ve başsavcılık binası için asılsız bomba ihbarları yaptı.

Asılsız Bomba İhbarına 380 Bin Euro Ceza, System.String[]
BELÇİKA'nın başkentinde kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç, 5 Ekim 2016'da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı, Brüksel Kuzey İstasyonu ve başsavcılık binası için asılsız bomba ihbarları yaptı. Güvenlik kuvvetlerini alarma geçiren ihbarlardan 5 gün sonra da Charleroi Havaalanı'na asılsız bomba ihbarı yaptı. İhbarların asılsız çıkması üzerine şikayetin yapıldığı telefon tespit edildi ve ardından Facebook'a bağlanan IP adresleri arasından ihbarı yapan kişnin kimliğine ulaşıldı. Şubat 2017'de gözaltına alınan 20 yaşındaki genç, 300 saat kamu hizmeti ve 380 bin Euro para cezasına mahkum edildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:45 

Brüksel, Güncel
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