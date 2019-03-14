Asılsız Bomba İhbarına 380 Bin Euro Ceza
18 dakika önce
BELÇİKA'nın başkentinde kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç, 5 Ekim 2016'da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı, Brüksel Kuzey İstasyonu ve başsavcılık binası için asılsız bomba ihbarları yaptı.
BELÇİKA'nın başkentinde kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç, 5 Ekim 2016'da Brüksel
Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı
, Brüksel Kuzey İstasyonu ve başsavcılık binası için asılsız bomba ihbarları yaptı. Güvenlik kuvvetlerini alarma geçiren ihbarlardan 5 gün sonra da Charleroi
Havaalanı'na asılsız bomba ihbarı yaptı. İhbarların asılsız çıkması üzerine şikayetin yapıldığı telefon tespit edildi ve ardından Facebook
'a bağlanan IP adresleri arasından ihbarı yapan kişnin kimliğine ulaşıldı. Şubat 2017'de gözaltına alınan 20 yaşındaki genç, 300 saat kamu hizmeti ve 380 bin Euro para cezasına mahkum edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:45
Hatice'nin Kalçasını Gösterme Hareketini, Kuliste Prova Ettiği Ortaya Çıktı
16 Yaşındaki Genç, Su Borularından 50 Metre Menzilli Tüfek Yaptı
Sanatçı Selahattin Alpay, "Abdestim Bozulur" diyerek Hatice'nin Videosunu İzlemedi
Son Dakika! Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi