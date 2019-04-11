Son Dakika Haberleri: Asılsız Bomba İhbarında Bulununca Yakalandı

Asılsız Bomba İhbarında Bulununca Yakalandı

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak asılsız şüpheli paket ihbarında bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Asılsız Bomba İhbarında Bulununca Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak asılsız şüpheli paket ihbarında bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatih K. (40), 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak hastanenin yemekhane bölümünde şüpheli bir paketin olduğu ihbarında bulundu. İhbarı kısa sürede değerlendiren polis ekipleri, hastaneye gelerek olayın asılsız olduğunu anladı. İhbarı yapan şahıs ise hastane polisi tarafından yakalanarak kimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli paket ihbarda bulunan Fatih K.'nin silahla yağma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi.

Fatih K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:36 Kaynak: İHA
Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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