Asılsız bomba ihbarıyla boşaltılan Köln Merkez Camisi'ne ziyaret

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, dün asılsız bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DİTİB Genel Başkan Vekili İrfan Saral'a geçmiş olsun dileğini ileten Başkonsolos Erciyes, burada yaptığı açıklamada, camiye 9 Temmuz'da da asılsız bomba ihbarında bulunulduğunu hatırlatarak, iki olayda da Köln polisinin hızlı bir şekilde müdahale etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu tarz olayların toplumun huzurunu bozduğuna işaret eden Erciyes, toplumda huzur ve güvenin tesis edilebilmesi için sorumluların bulunularak cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Hangi şekilde olursa olsun ibadet yerlerini hedef alan saldırıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erciyes, "Bu saldırıların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerekir. Toplumun her kesiminden bu olaylara kuvvetli bir şekilde tepki vermesini bekliyoruz. Bu saldırılar asla kabul edilemez ve olayın takipçisi olacağız." dedi.

Olay

DİTİB Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi, dün telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmış, bomba araması yapılmıştı.

Polisin ikindi namazı sonrası boşaltarak özel ekipler ve eğitimli köpeklerle yaptığı bomba araması sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Merkez camiye 9 Temmuz 2019'da yine aynı şekilde asılsız bomba ihbarında bulunulmuş, takip eden günlerde 10'dan fazla camiye benzer şekilde tehdit içeren postalar gönderilmişti.