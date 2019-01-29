Son Dakika Haberleri: Asılsız 'Fabrikada Patlama' İhbarı Ekipleri Alarma Geçirdi

Asılsız 'Fabrikada Patlama' İhbarı Ekipleri Alarma Geçirdi

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikada patlama olduğu ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Asılsız 'Fabrikada Patlama' İhbarı Ekipleri Alarma Geçirdi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikada patlama olduğu ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, dün gece Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada patlama olduğu ve yangın çıktığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları araştırmada ihbarın asılsız olduğunu gördü. Ekipler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak ortasında yakılan bir ateş ile karşılaştı. 

Tüm ekipleri bir anda karşısında görünce çok şaşırdığını söyleyen Malkara Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Müdürü İbrahim Çakmak, "Yeni devriye atıp, giriş kapısına gelmiştik. Ne olduğunu anlayamadan karşımıza ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri çıktı. Patlamanın ve yangının nerede olduğunu sordular. Öyle bir şey olmadığını söyledim. Hep birlikte yangın aramaya başladık. Allah'a şükür ki hiç bir şey olmadığını gördük.  İhbarı yapan kişi belli değil. Neden böyle bir ihbar yapıldı bilmiyoruz.  Olay bizi çok üzdü. Biz sürekli devriye atıp, kontrollerimizi yapıyoruz" dedi. Asılsız ihbarı yapanın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.  

- Malkaratekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Jandarma, İtfaiye, Malkara, 3. Sayfa
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