Asılsız ihbar tüm ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Asılsız ihbar tüm ekipleri harekete geçirdi

6 saat önce

Bilecik'te yaralamalı bir kaza ihbarı ile ekipleri seferber olurken, ihbar asılsız çıkması üzerine ekipler vatandaşların bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Asılsız ihbar tüm ekipleri harekete geçirdi, System.String[]

Bilecik'te yaralamalı bir kaza ihbarı ile ekipleri seferber olurken, ihbar asılsız çıkması üzerine ekipler vatandaşların bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'te Osmaneli istikametine gitmekte olan bir sürücü Şeyh Edebali Üniversitesi yakınında yol kenarında bir kamyon gördü. Aracın kaza yapma ihtimaline karşı 112'i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine başta jandarma, bölge trafik ekipleri, 112 Acil Servis ambulansı ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerinde ekipler kazaya rastlamazken, üniversite ile Gülümbe Rampaları arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik yolu taradılar. Bu alanda da kazaya rastlamayan ekipler ihbarı yapan kişiye ulaştılar. İhbarın, "Yol kenarında duran bir kamyonun yağıştan mütevellit kaza yapmış olabileceğinden dolayı" yapıldığı ve asılsız olduğu anlaşıldı. Asılsız ihbar sonucu, polis, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri görevlerinden alıkoyulurken, görevliler vatandaşları yapılan ihbarlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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