Asılsız İhbarda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Bağcılar'da "Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum" şeklinde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.
Bağcılar
'da "Mahmutbey
Metro İstasyonu'na bomba koydum" şeklinde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Metro İstasyonunda bomba olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.
İstasyon boşaltıldı ve çevrede tedbir alındı. Yapılan araştırma sonucu herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. İhbarda bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından seferler normale döndü. İstanbul
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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