Son Dakika Haberleri: Asılsız İhbarda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

Asılsız İhbarda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Bağcılar'da "Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum" şeklinde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Asılsız İhbarda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Bağcılar'da "Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum" şeklinde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Metro İstasyonunda bomba olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

İstasyon boşaltıldı ve çevrede tedbir alındı. Yapılan araştırma sonucu herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. İhbarda bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Bağcılar, Mahmutbey, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı Bağcılar'da Asılsız İhbar Hareketliliği; Valilikten Açıklama

Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asılsız İhbarda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]