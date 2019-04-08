Asılsız İhbarla Çağrılan Polis Ekiplerine Sürpriz

Konya'nın Kulu ilçesinde belediye işçileri, "bıçaklı kavga" ihbarı ile çağırdıkları polis ekiplerine tatlı sürprizi yaparak, "Polis Haftası"nı kutladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde belediye işçileri, "bıçaklı kavga" ihbarı ile çağırdıkları polis ekiplerine tatlı sürprizi yaparak, "Polis Haftası"nı kutladı.



Kulu Belediyesine bağlı Beton Elemanları Fabrikası'nda çalışan işçiler, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yapmaya karar verdi.



Dinek mahallesinde bulunan belediyeye ait fabrikada bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulunan işçiler, tatlı ve içecek hazırlayıp ekipleri beklemeye başladı.



İhbar üzerine 4 araçla olay yerine gelen polis ekipleri, fabrikanın kapısında güvenlik tedbiri aldı.



Kapıdakileri ikna ederek içeri giren ekipleri, işçiler tarafından Türk bayrakları ile karşılandı. Karşılaştıkları sürprizle şaşıran polis memurları, işçilere sarılarak teşekkür etti.



Ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayan işçiler, daha sonra tatlı ikram etti. İşçiler, polislere yaptıkları sürprizi cep telefonlarıyla da görüntüledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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