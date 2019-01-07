Son Dakika Haberleri: Asılsız İhbarlar Karla Mücadele Ekiplerinin İşini Zorlaştırıyor

Asılsız İhbarlar Karla Mücadele Ekiplerinin İşini Zorlaştırıyor

1 saat önce

- Asılsız ihbarlar karla mücadele ekiplerinin işini zorlaştırıyorTOKAT - Tokat'ta kapalı köy yollarının açılması için mücadele veren ekiplerin işini en çok asılsız ihbarlar zorlaştırıyor.

- Asılsız ihbarlar karla mücadele ekiplerinin işini zorlaştırıyor

TOKAT - Tokat'ta kapalı köy yollarının açılması için mücadele veren ekiplerin işini en çok asılsız ihbarlar zorlaştırıyor.
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu 624 köy yolundan 231'i ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti. Tokat'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Erbaa ilçesine bağlı Sokutaş Köyünde il özel idaresi ekipleri greyder ve kar küreme aracı ile çalışma yaptı. Kar kalınlığının yaklaşık olarak 30 santimetreyi bulduğu köy grup yollarını açan ekiplere köylüler teşekkür etti.
Ekipler, asılsız ihbarlardan şikayetçiler
Köy gurup yollarında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Saha Amiri Ahmet Ağcalar, en çok asılsız ihbarlar nedeni ile sorun yaşadıklarını kaydetti. Ekipler karla mücadele çalışması yaparken gelen ihbarlar üzerine farklı bölgelere yönlendirilmesi sonucu süre kaybı yaşadıklarını belirten Ağcalar, "Yola zincirsiz, kar lastiği olmadan çıkanlar yolda kalabiliyor. Bizi arayarak ihbarda bulunuyorlar. Ekipleri gönderdiğimizde kimseyi bulamıyor. Asılsız ihbarlar bizi çok yoruyor" diye konuştu. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Ağcalar, yağış olmaz ise bir gün içinde tüm köy yollarını ulaşıma açmayı hedeflediklerini söyledi.
Kara saplandılar
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde ise köy minibüsü yoğun kar yağışı sonucu kara saplandı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanları ile küreklerle kar temizleyerek araçlarını yola çıkarmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Erbaa, Kar, Tokat, Genel
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