Asılsız korona haberi yayanlara soruşturma - Son Dakika

Adana'da korona virüs teşhisi konulan 2 kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.



Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında korona virüs teşhisi konulan Şaban Kara ile Şehnaz Kara isimli iki hastanın Adana Devlet Hastanesinden kaçtığı yönünde haberler çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada hastanelerimize kayıtlı korona virüs pozitif tanısı konan bu isimlerde hastalara rastlanılmamış olup asılsız haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ADANA