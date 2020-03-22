Asılsız korona haberi yayanlara soruşturma - Son Dakika
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Asılsız korona haberi yayanlara soruşturma

6 saat önce

Adana'da korona virüs teşhisi konulan 2 kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Asılsız korona haberi yayanlara soruşturma, System.String[]

Adana'da korona virüs teşhisi konulan 2 kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında korona virüs teşhisi konulan Şaban Kara ile Şehnaz Kara isimli iki hastanın Adana Devlet Hastanesinden kaçtığı yönünde haberler çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada hastanelerimize kayıtlı korona virüs pozitif tanısı konan bu isimlerde hastalara rastlanılmamış olup asılsız haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:14 Kaynak: İHA

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