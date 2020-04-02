Asılsız korona paylaşımına 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da sosyal medyada korona virüs hakkında asılsız paylaşım yaptıkları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 2 kişinin sosyal medya üzerinden korona virüs ile ilgili asılsız paylaşım ve yorum yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlenerek, Y.A. ve B.Y. isimli 2 kişi "Halk arasında korku panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ