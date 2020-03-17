Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Kahramanmaraş'ta sosyal paylaşım sitesinde provokatif Korona virüs paylaşımında bulunan Zekeriye A. gözaltına alınmış, hastanedeki sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan Zekeriye A. adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
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