Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta sosyal paylaşım sitesinde provokatif Korona virüs paylaşımında bulunan Zekeriye A. gözaltına alınmış, hastanedeki sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan Zekeriye A. adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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