Son Dakika › Güncel › Asılsız 'koronavirüs' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı (2) - Son Dakika
Asılsız 'koronavirüs' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı (2)
6 saat önce
ARKADAŞINA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞAdana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'koronavirüs' mesajı attıktan sonra tutuklanan, Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
ARKADAŞINA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ
Adana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'koronavirüs' mesajı attıktan sonra tutuklanan, Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aynı müftülükte çalışan arkadaşı K.K.A.'ya şaka yapmak için mesaj gönderdiğini öne süren A.T.'nin, "Arkadaşım K.K.A.'ya şaka yapmak istedim. Hazırladığım mesaj, toplu olarak gitmiş. Herhangi bir kastım yok" dediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu