Asılsız koronovirüs paylaşımı yapan 1 kişiye soruşturma - Son Dakika

KONYA'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1 kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin, Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs 'Covid-19' çıktığı yönünde paylaşım yaptığını belirtti. Asılsıl paylaşım yapan kişi hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.