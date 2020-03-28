Asılsız koronovirüs paylaşımı yapan 1 kişiye soruşturma - Son Dakika

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Asılsız koronovirüs paylaşımı yapan 1 kişiye soruşturma
18 dakika önce
KONYA'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1 kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.
KONYA'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1 kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin, Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs 'Covid-19' çıktığı yönünde paylaşım yaptığını belirtti. Asılsıl paylaşım yapan kişi hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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