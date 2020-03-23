"Asılsız paylaşım ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Asılsız paylaşım ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi' - Son Dakika

"Asılsız paylaşım ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildiğini ve gerekli adli işlemin başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildiğini ve gerekli adli işlemin başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada son 1 haftada terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatif korona virüs paylaşımı yapan toplam bin 748 hesap tespit edildiği belirtilerek, bu hesapların genelinin başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıklarının belirlendiği kaydedildi. Tespit edilen hesaplardan 316'sında ise son dönemde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan korona virüsle ilgili algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları yayılarak, kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik paylaşımlar yapıldığı bildirildi. Kovid-19 ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabın içerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine müzahir şahısların paylaşımlarının da bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. Söz konusu paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı kaydedildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:45 Kaynak: İHA

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