Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti - Son Dakika
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Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

7 saat önce

Hakkari'de sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında asılsız paylaşılan deprem söylentileri yüzünden bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti, System.String[]

Hakkari'de sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında asılsız paylaşılan deprem söylentileri yüzünden bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.


Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün olmayan bu saate deprem olacak paylaşımları birçok vatandaşı mağdur etti. Hakkari'de bazı vatandaşlar araçlarında bazıları ise geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Yetkililer sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri uyarısında bulundular. - HAKKARİ

Hakkari, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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