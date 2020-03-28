Asılsız sosyal medya paylaşımına soruşturma - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde umreden gelenlerde korona virüs çıktığı yönündeki asılsız sosyal medya paylaşımına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Twitter adlı sosyal medya platformunda bulunan bir hesabın "Konya Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 umrecinin 24'ünde COVİD - 19 çıktı şeklinde asılsız bilgi paylaştığı bildirilmiştir. Söz konusu sosyal medya kullanıcısı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi. - KONYA