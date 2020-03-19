Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 64 gözaltı - Son Dakika

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Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımına 64 gözaltı
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığı açıklandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 242 şüpheli tespit edildi, 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir." denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:29 Kaynak: DHA
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