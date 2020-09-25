Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar

Son dakika haberi... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılarİZMİT'te, iş yerinin yandığına dair itfaiyeye asılsız ihbarda bulunan gayrimenkul sektöründe hizmet veren bir firmanın personeli, itfaiye ekipleri geldiğinde İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, konfeti patlatıp, pasta kesti.

Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar, System.String[]

Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar

İZMİT'te, iş yerinin yandığına dair itfaiyeye asılsız ihbarda bulunan gayrimenkul sektöründe hizmet veren bir firmanın personeli, itfaiye ekipleri geldiğinde İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, konfeti patlatıp, pasta kesti.

İzmit Ömerağa Mahallesi'nde gayrimenkul sektöründe hizmet veren bir firmanın personeli itfaiyeyi arayarak iş yerinin yandığına dair asılsız ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen yere ulaştı. Araçlardan inip iş yerine girmek isteyen itfaiye erleri, iş yerinin kapısında konfetilerle karşılandı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan itfaiye erleri, ihbarın asılsız olduğunu İtfaiye Haftası nedeniyle sürpriz yapıldığını anladı. Daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kesen itfaiye erleri, iş yeri personeli ile hatıra fotoğrafı çekildi.


Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar
Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar
Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar
Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar
Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar

Gayrimenkul, İtfaiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar - Son Dakika

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