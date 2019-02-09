Son Dakika Haberleri: Asım Alkış Stadı'nın Zemini Yenilenecek

Asım Alkış Stadı'nın Zemini Yenilenecek

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, amatör sporculara hizmet veren Asım Alkış Stadı'nın zeminin yenileneceğini bildirdi.

Asım Alkış Stadı'nın Zemini Yenilenecek, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, amatör sporculara hizmet veren Asım Alkış Stadı'nın zeminin yenileneceğini bildirdi.

Statta incelemelerde bulunan Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007 yılından bu yana amatör sporculara hizmet veren zeminin yıprandığını, yenilenmesi için de İl Özel İdaresinden kaynak aktardıklarını söyledi.

Zemin yenileme ihalesini ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Bizlerin, Bakanlığımız ve İl Özel İdaremizin desteğinin dışında amatör spora tesis manasında da destek vermemiz gerekiyor. Amatör sporu önemsiyoruz. Özel idaremizden bir kaynak ayırarak suni çimin değiştirilmesi noktasında ihalesini yapacağız. Bütün zemini olduğu gibi yenileyeceğiz. Bu sahalar geceleri bile dolu. Biz bunlar kullanıldıkça memnun ve mutlu oluyoruz. İstiyoruz ki hiç boş kalmasın. Bunun içinde el birliğiyle gençlerimiz için gayret gösteriyoruz."

Vali Toraman'a inceleme gezisinde İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Kütahya, Spor
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