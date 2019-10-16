Son Dakika Haberleri: ASİM'den Barış Pınarı Hariekatı'na dualı destek
Son Dakika Güncel ASİM'den Barış Pınarı Hariekatı'na dualı destek

ASİM'den Barış Pınarı Hariekatı'na dualı destek

1 saat önce

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Barış Pınarı Harekatı'na dua ile destek verdi.

ASİM'den Barış Pınarı Hariekatı'na dualı destek, System.String[]

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Barış Pınarı Harekatı'na dua ile destek verdi.


Adana'da ikindi namazını müteakip Ulu Cami önünde toplanan ASİM mensupları, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı. ASİM Başkanı Mahmut Eraslan Türkiye'nin Suriye iç savaşından kaçan milyonlarca masum insana kucak açtığını belirtti. Eraslan, "Tarihin hiçbir döneminde sömürge anlayışını benimsemeyen ve emperyalist yaklaşımı elinin tersiyle iten milletimiz dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın merkezi konumundadır" dedi.


Türkiye'nin yanı başında yaşanan sıkıntıların mimarının dünyanın diğer ucundan gelen küresel güçler olduğunu aktaran Eraslan, küresel güçlerin bölge halkını adeta bir kobaymış gibi işkencelerle ve bombalarla katlettiğini söyledi. Yürütülen harekatın küresel güçler tarafından bir Kürt-Türk savaşıymış gibi lanse edilmeye çalışıldığını belirten Eraslan, "Bütün bu yaşananlara maddi ve manevi olarak göğüs geren ülkemiz özellikle terör örgütlerinin sınırımıza yerleştirilmesi planlarına yönelik tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Harekatları ile coğrafyanın kaderini değiştirmiştir. Bugün bu olayların gerçekleştirildiği bölgelerde spesifik olayların dışında barış ve huzur hakimdir" diye konuştu.


Eraslan, Adana'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarının çatı oluşumu ASİM olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini kaydetti.


Daha sonra dua okunarak Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiklere destek verildi.


Basın açıklaması ve dua programına Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer de katıldı. - ADANA

Barış Pınarı Harekatı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:54:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASİM'den Barış Pınarı Hariekatı'na dualı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]