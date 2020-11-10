Asım Gültekin anısına kelimeler kağıtlara döküldü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür dünyasında çalışmalarıyla önemli bir yer edinen ve yakın zamanda hayatını kaybeden yazar ve eğitmen Asım Gültekin anısına bu yıl ilk kez düzenlenen "1. Gençler Arası Öykü Yarışması"nda Balıkesirli Hanife Karaboğa dereceye girdi.

Asım Gültekin Anısına düzenlenen ve online olarak gerçekleştirilen 1. Gençler Arası Öykü Yarışması'nda 18-24 yaş kategorisinde Balıkesir'den Hanife Karaboğa Türkiye genelinde 6. oldu. Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Canseven ile Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cem Hamzaoğlu ile birlikte İl Müdürünü ziyaret eden Hanife Karaboğa'ya Bakanlık tarafından gönderilen ödülünü İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu takdim etti. Büyük bir katılımın olduğu yarışmada "Kötülüğün ve Umudun Öyküsü" başlığıyla kaleme aldığı öykü ile dereceye giren Balıkesir Gençlik Merkezi üyesi Hanife Karaboğa bu imkanı sağlayan bakanlığa teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Gençlerimizin, yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi bizler için gurur verici. Gençlerimizin analiz etme, tefekkür etme, muhakeme, kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştiren, okuma ve yazma alışkanlıklarını teşvik eden bu tür yarışmalar çok kıymetli. Gençlerimizin kitap ve edebiyatla bu anlamlı birlikteliğini, heyecanını görmek bizleri mutlu etti. Hanife kızımızın da bu çalışma ve gayretleri ile yazı hayatına adım attığından dolayı tebrik ediyorum. Bu anlamlı yarışmaya katılarak başarılı olan tüm gençlerimizi kutluyorum" dedi. - BALIKESİR