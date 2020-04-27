Yazar Asım Gültekin, sosyal medya platformundan canlı yayınlanan " İsmail Hakkı Bursevi'den Sezai Karakoç'a Sözün Büyükleri" başlıklı söyleşide edebiyat ve şiir meraklılarıyla buluştu.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Sanat Kültür Spor Daire Başkanlığının YouTube kanalında yayınlanan "Edebiyat Sohbetleri"ne konuk olan Gültekin, özellikle ramazan ayında, çok sevdiği İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'yle haşır neşir olduğu vakitleri arttırmak için bahaneler aradığını söyledi.

Bursevi'nin eserleri, kitapları, divanı, şiirleri ve üslubuyla ilgili bilgi veren Gültekin, "Sezai Karakoç okumalarım beni Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Akif, Fuzuli, Şeyh Galip gibi birçok düşünüre, yazara, şaire, mütefekkire, hikmetli ve büyük insana taşıdı." ifadesini kullandı.

Sezai Karakoç'un eserlerinde okuyucuları büyük bir medeniyete çağırdığının altını çizen Gültekin, "O sesle irtibata geçmenin yolu internetten filan değil de kitaplarını eline alıp okumaktır." şeklinde konuştu.

Bursevi'nin Divanı'ndan, Şeyh Galip'in gazellerinden ve çeşitli kaynaklardan örnekler vererek şiirler okuyan Gültekin, Sezai Karakoç, İsmet Özel ve Cahit Zarifoğlu gibi şairlerin, eserlerini Allah yolunda aşk ile ortaya koyduklarını vurguladı.

Gültekin, "Bu isimlerin Müslümanların layık olduğu izzete kavuşmasıyla ilgili bir dertleri olmasaydı, bu yazarlar o büyük şairler olabilirler miydi? İşte bu dert onları öyle güzel eyledi ve derinden şeyler söyletti." değerlendirmesini yaptı.

Büyük şairlerin Allah'ın huzurunda güzel bir duruş sergilediğini anlatan Gültekin, "Büyüklerimizi büyük eden Rahman'dan beslenmeleri ve huzurda nasıl duracaklarını bilmeleridir. Bu onları öyle güzel eyliyor ki, bu yolun güzeli oluyor onlar. Biz de onların yolunda ne kadar gidebilirsek o kadar hayatımızı aydınlatmış oluruz." diye konuştu.