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Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde 'Karikatür Atölyesi' kayıtları başladı - Son Dakika

Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde 'Karikatür Atölyesi' kayıtları başladı

07.08.2021 14:01
Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde 'Karikatür Atölyesi' kayıtları başladı, System.String[]

Karikatürist Yusuf Kot'un eğitmenliğini yapacağı "Karikatür Atölyesi" gelecek ay başlıyor.

Karikatürist Yusuf Kot'un eğitmenliğini yapacağı "Karikatür Atölyesi" gelecek ay başlıyor.

İstanbul Fatih'teki Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde yapılacak atölyenin eğitim programı, düşüncelerini mizah ile çizgiye dökmek isteyen gençler için hazırlandı.

Yusuf Kot, karikatür atölyesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada karikatürün kabına sığmayan bir sanat dalı olduğu için eğitiminin de katı bir müfredatla veya kurumsal yapılarla değil, usta-çırak ilişkisiyle yapıldığını söyledi.

"Bizim ustamız Şafak Tavkul'dur"

Önceki kuşakların ustalarını mizah dergilerinde bulduğunu belirten Kot, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar çıkardığımız 'Cafcaf' ve 'Hacamat' mizah dergilerinden de bugüne kadar onlarca çizer yetişti. Bizim ustamız da geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz büyük ressam Şafak Tavkul'dur. Bugün internetten birçok teknik bilgiyi edinmek mümkün ama ustamdan öğrendiklerimi düşündüğümde karikatürde usta-çırak ilişkisinin hiçbir zaman yerini başka bir öğrenme şekline bırakmayacağını görüyorum.

Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde başlayacak karikatür atölyemizde karikatüre meraklı gençlerin içindeki yeteneği ortaya çıkarmaya ve onlara yol göstermeye çalışacağız. Zaman zaman karikatür ve mizah alanında usta bazı isimleri ağırlamayı, böylece onların birikimlerini de gençlere aktarmayı planlıyoruz."

Eğitim programında kağıt-kalem-mürekkep gibi tekniklerin yanı sıra dijital araçlar kullanılarak da karikatür üretmeyi de öğretecekleri bilgisini veren kot, "Mizah ve gülme teorisi hakkında konuşacağız, espri üretme teknikleri üzerine interaktif çalışmalar yapacağız. Atölye sonunda yetişen gençlerle farklı dergiler çıkaracak birden fazla ekip oluşturmak hedefimiz." şeklinde konuştu.

Yusuf Kot, şimdiye kadar çeşitli mekanlarda benzer çalışmalar yaptıklarını ancak bu eğitimin yapılacağı mekan açısından ayrıca önem taşıdığını dile getirdi.

"Asım Gültekin, gençlik çalışmalarıyla hatırlanan sıra dışı bir insandı"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Asım Gültekin Gençlik Merkezi'ni Haziran ayında faaliyete geçirdiğini anımsatan Kot, şöyle devam etti:

"Merhum Asım Gültekin, Cafcaf mizah dergisi başta olmak üzere birçok derginin çıkmasına öncülük etmiş, gençlik çalışmalarıyla hatırlanan sıra dışı bir insandı. Asım Hoca'yla birçok projede yıllarca birlikte çalıştık. Şimdi onun adını taşıyan bir mekanda yine gençlerin yetişmesine katkıda bulunma fırsatı benim için çok önemli.

Merkezimizde dil eğitimi, görsel ve işitsel sanat dallarında eğitimler, çeşitli alanlarda atölyeler, serbest zaman etkinlikleri, sosyal uyum projeleri, gönüllülük esaslı çalışmalar gibi hizmetler sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bazı merkezlerini bu hizmetlerin yanı sıra tematik olarak açıp ön plana çıkarıyor. Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nin ana teması da edebiyat. Önümüzdeki dönemde edebiyat alanında farklı tematik çalışmalar da göreceğiz."

Atölyeye kayıt yaptırmak isteyenler bu ayın sonuna kadar Asım Gültekin Gençlik Merkezi'ne giderek veya sosyal medya hesabından ulaşarak başvuru yapabilecek. Bir yıl sürmesi planlanan eğitimler Eylül ayında başlayacak.

Asım Gültekin, İstanbul, Ressam, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde 'Karikatür Atölyesi' kayıtları başladı - Son Dakika


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