Asım Gültekin için Eyüpsultan'da anma programı düzenlendi - Son Dakika

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden kültür dünyasının önemli ismi gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin için anma programı düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen program kapsamında usta yazarın fotoğraflarından oluşan bir sergi de ziyarete açıldı.

Gültekin'in ailesi, dergici dostları, arkadaşları, öğrencileri ve sevenlerinin katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DERGİBİR Başkanı Metin Uçar, konuşmasında yakın zamanda Gültekin'in kabrini ziyaret ettiğini belirterek, "İnsanı ölümden koruyan kendi ecelidir." dedi.

Gültekin'in kendi ifadesiyle "dergi delisi" bir insan olduğunu dile getiren Uçar, "Kervan göçtü belki, Asım da o kervanla gitti ama bununla beraber bir kısmı konuşulan ve konuşulacak olan pek çok meseleler de geride kaldı ve bunlar devam etmesi gereken işler." şeklinde konuştu.

"Gültekin'in yaptığı çalışmalar amacına ulaştı"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de öldükten sonra güzel yad edilmenin, vakıf insanlar olmanın önemine değinerek, Gültekin'in de kendini vakfeden değerli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Köken, bugün pek çok insanın bir araya gelerek Gültekin'in bıraktıkları üzerine konuşmasının, onun yaptığı çalışmaların amacına ulaştığını gösterdiğini kaydetti.

Kendisiyle dergi fuarında tanıştıklarını anlatan Köken, bundan sonraki dergi fuarlarının da aynı mekanda yapılmaya devam edeceğini ifade etti.

"Önemli bir insan, samimi bir Müslümandı"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Asım Gültekin'in mesleğini, inancını, kalemini, edebi kişiliğini ve bütün birikimini ülkenin geleceği olan gençler için emeğiyle birleştirmeye gayret ettiğini söyledi.

Gültekin'in önemli bir insan ve samimi bir Müslüman olduğunu dile getiren Yazıcı, "İnşallah onun izinden yürüyecek yeni gençleri yeni öğretmenleri hep birlikte destekleyip büyütelim ki yarınlarımıza ülkemizin güzel geleceği için nitelikli insanlar yetişsin." değerlendirmesini yaptı.

Yazar Erol Erdoğan, Çin'e giden Gültekin'in Tiananmen Meydanı'nda Sezai Karakoç'un Masal şiirini okuduğunu anlattı.

Hayra vesile olanın hayrı yapan gibi olduğu Hadis-i şerifini hatırlatan Erdoğan, Asım'ın yol arkadaşları olarak açtığı yoldan ilerlemek durumunda olduklarını ifade etti.

Erdoğan, "Asım'ın başlattığı her ne güzel iş ve nasıl bir yol varsa, Asım'ın yol arkadaşlarına da o yolu kapatmamak, o yolu, o çığırı devam ettirmek düşer. Buna Çin'in o meydanında şiir okumak da dahildir." şeklinde konuştu.

"Çok okuyan ve derin kültürlü bir Müslüman olarak tanıdım"

Selahaddin Eş Çakırgil de Gültekin'in eğitim, dil ve İslami hassasiyetler üzerine güzel yazıları bulunduğunu belirterek, "Asım Gültekin'i İslami hassasiyetlere dikkat eden, İslami şuuru gençlerle paylaşmak isteyen, çok okuyan ve derin kültürlü bir Müslüman olarak tanıdım." dedi.

Hamza Türkmen, "Asım ile tanışıklığım onun lise yıllarında Kartal İmam Hatip'e giderken 30 yıl önce Haksöz Dergisi'ni çıkarttığımız yıllarda başladı." dedi.

Yaşantısıyla, ortaya koyduğu tavırlarla ve özellikle giyim tarzıyla örnek olduğunu belirten Türkmen, "Bu tavrını her platformda net bir şekilde sergileyen yiğit kardeşlerimizdendi. Onun örnekliğinin ve hak üzerinde olduğu değerlerin ondan sonrakilere, gençlere de örnek olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa katılan Kadir Ünal, Özcan Ünlü, İnci Okumuş, Şakir Kurtulmuş, Salih Yüzgenç, Abdullah Zerrar, Nur Haktan, Musa Melih Demirbaşçı, Bülent Şahin Erdeğer, Osman Erdemir, Muharrem Baykul, Abdulkadir Alemdar, Gürsel Tanrıverdi ve Tuba Sucu da yazar hakkında hatıralarını anlatarak konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve yazar Rasim Özdenören'in mesajlarıyla katılımcılara seslendiği programda ayrıca Asım Gültekin'in konuşmalarından hazırlanan bir video da gösterildi.