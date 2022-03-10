ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE - Son Dakika
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ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE

10.03.2022 11:41

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle 'Asım'ın Nesli Akif'in Evinde Derste' projesi hazırladı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle 'Asım'ın Nesli Akif'in Evinde Derste' projesi hazırladı. Proje ile öğrenciler, 1 ders saatini Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde işliyor.

Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle 'Asım'ın Nesli Akif'in Evinde Derste' projesini hayata geçirdi. Proje ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 1 ders saatini Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde işliyor. Edebiyat, tarih ve din kültürü derslerinin verildiği evde öğrencilerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi hedefleniyor.

'BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYDUM'

Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Mehmet Akif'in doğduğu evi ziyaret ederek, ders yaptı. Meslek dersleri öğretmeni Sevgi Serim, Mehmet Akif'in çocukluğunun geçtiği evde ders anlatmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında birçok proje yaptıklarını belirterek, 'Asım'ın Nesli Akif'in Evinde Derste' projesi ile hafta boyunca öğrenciler İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği evde derslerinin bir saatini işliyor. Öğrencilerimiz, Akif'in evini hem ziyaret ediyor hem de derslerini burada işliyor. Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularının pekişmesinde rol model olarak Akif'in kişiliğini ve hayatını esas almaları gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE
ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE
ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE
ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE
ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE
ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASIM'IN NESLİ AKİF'İN EVİNDE DERSTE - Son Dakika


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