Son Dakika Haberleri: "Asım'ın Nesli Korkma" oyunu seyirciyle buluşuyor
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"Asım'ın Nesli Korkma" oyunu seyirciyle buluşuyor

24 dakika önce

Dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in kaleme aldığı "Asım'ın Nesli Korkma" oyunu, Trabzon'da seyirci ile buluşacak.

Dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in kaleme aldığı "Asım'ın Nesli Korkma" oyunu, Trabzon'da seyirci ile buluşacak.

Oyunun yazarlığının yanı sıra oyunculuğunu da üstlenen Yenilmez, Ortahisar Belediyesinin ev sahipliğinde yarın saat 14.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde seyircinin karşısına çıkacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda da hiçbir desteği esirgemediklerini aktaran Genç, kültür ve sanat şehri Trabzon'da bu tür etkinlikleri yapmanın ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı.

Genç, Trabzon'un ve Ortahisar'ın adını kültür ve sanat faaliyetleriyle duyurmaya gayret ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Birçok kez şehrimize davet ettiğimiz ünlü tiyatrocumuz Ahmet Yenilmez'in daha önceki tiyatro oyunları vatandaşlarımız tarafından büyük bir keyifle ve zevkle izlenmişti. Kültürel ve milli değerlerimizi yansıtan, milli kimliğimize yabancı olmayan sanat etkinliklerinin vatandaşlarımızla buluşturulmasından da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ortahisar'ımızın adını kültür ve sanat faaliyetleriyle duyurmaya gayret edeceğiz."

Ahmet Yenilmez, Ortahisar, Trabzon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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