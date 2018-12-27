Asım'ın Nesli Mehmet Akif Ersoy'u Unutmadı

İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'nın aslına uygun olarak inşa edilen Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82'nci yılında ziyaretçi akınına uğradı.

İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'nın aslına uygun olarak inşa edilen Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82'nci yılında ziyaretçi akınına uğradı. Müze, İstanbul genelinden gelen öğrencilerle doldu taştı. Mehmet Akif'in "Asım'ın nesli" dediği gençler, müzeyi gezip bilgi alırken Şeref Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazdı.



Vefatının 82'nci yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy, çeşitli etkinliklerle anılıyor. Ersoy'un adının yaşatıldığı Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi, yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri müzeye akın etti.



Gençler, Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşya ve dökümanların sergilendiği müzeyi gezip hem bilgi aldı hem de o döneme tanıklık etti. Öğrenciler müzede bulunan Şeref Defteri'ne de düşüncelerini yazdı. Kimi müzeyi ilçeye kazandıran yetkililere teşekkür ederken kimi de Ersoy'u duygu dolu cümlelerle andı.



"Geçmişini bilen bir toplum geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir"



Ziyaretin ardından öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Milli Mücadele dönemini ve o günün zorlu şartlarını anlatan tiyatroyu izledi. Müzeye Ersoy'un ölüm tarihi olan 27 Aralık günü bine yakın öğrenci geldi.



Taceddin Dergahı'nın Türkiye'nin en zengin Mehmet Akif Ersoy müzesi olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Müzemiz hizmete açıldığı 2011 yılından beri büyük ilgi görüyor. Tarihimizi unutmamak ve yaşatmak amacıyla açtığımız bu mekanların boş kalmadığını görmek bizi sevindiriyor. Geçmişini bilen bir toplum geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Bu vesileyle de milli şairimizi minnet ve rahmetle anıyorum" dedi. - İSTANBUL

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