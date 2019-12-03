Son Dakika Haberleri: Asım Kandemir son yolculuğuna uğurlandı
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Asım Kandemir son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Balıkesir Birlik Gazetesi'nde çalışan Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir son yolculuğuna dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Asım Kandemir son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Balıkesir Birlik Gazetesi'nde çalışan Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir son yolculuğuna dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.


Balıkesir basın camiasının sevilen emektarlarından Birlik Gazetesi çalışanı Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Asım Kandemir'in cenazesi 52 Evler Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Yasemin Kandemir ve ailesini bu acılı gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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