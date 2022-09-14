ASIM SAFİTÜRK'ÜN ÖLÜMÜ DERİK'TE ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU - Son Dakika
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ASIM SAFİTÜRK'ÜN ÖLÜMÜ DERİK'TE ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

14.09.2022 16:06

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi (2)Mardin'in Derik ilçesinde 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'da oturan babası Asım Safitürk'ün ölümü, ilçede üzüntüyle karşılandı.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi (2)

Mardin'in Derik ilçesinde 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'da oturan babası Asım Safitürk'ün ölümü, ilçede üzüntüyle karşılandı.

Derik'in Kale Mahallesi'nde yaşayan ve erkek ikiz çocuklarından birine Muhammet birine Fatih ismini koyan Ali Erol, 'İmkanımız olsaydı Sakarya'nın Arifiye ilçesine gidip, Asım Baba'nın cenaze törenine katılmak isterdik. Muhammet Fatih'i nasıl unutmadıysak, Asım Baba'yı da unutmayacağız' dedi.

'BİZ DE TAZİYEDEYİZ'

Eşi Fatime Erol da Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk şehit olduktan sonra, doğan çocuklarına onun isimlerini verdiklerini belirterek, 'Dün akşam babasının vefat ettiğini öğrendik. Çok üzüldük. Bizim babamız gibiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyoruz. Biz de taziyedeyiz şimdi' diye konuştu.

Derik Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Esat Karataş da şunları söyledi:

'Asım Amca'mızın bir sözüyle başlamak istiyorum; 'Vatan uğruna şehit olan varsa vatandır' şiarıyla kendi öz evladını cenaze namazını kılıp, hakka uğurlayan bir babaydı o. Biz Asım Amca'yı orada tanıdık. Derik halkı hiçbir zaman Şehit Kaymakamı unutmayacaktır ve unutturmayacağız. Derik'te 4-5 yaşındaki bir çocuğa sorarsanız 'Muhammet Fatih Safitürk kimdir' diye, o çocuk, 'Şehit kaymakamdır' diyecektir. Asım Amca'mıza Allah'tan rahmet diliyoruz.? (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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