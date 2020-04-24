Asimder Başkanı Gülbey: '24 Nisan günü hiçbir Ermeni yaşadığı yerden tehcir edilmemiştir' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asimder Başkanı Gülbey: '24 Nisan günü hiçbir Ermeni yaşadığı yerden tehcir edilmemiştir' - Son Dakika

Asimder Başkanı Gülbey: '24 Nisan günü hiçbir Ermeni yaşadığı yerden tehcir edilmemiştir'

6 saat önce

24 Nisan 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğunca Ermenilere karşı sözde Ermeni soykırımı yaptığı yalanının propagandasını yapan Ermenistan ve Ermeni Diasporasına tepki gösteren Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ermenistan ve...

Asimder Başkanı Gülbey: '24 Nisan günü hiçbir Ermeni yaşadığı yerden tehcir edilmemiştir', System.String[]

24 Nisan 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğunca Ermenilere karşı sözde Ermeni soykırımı yaptığı yalanının propagandasını yapan Ermenistan ve Ermeni Diasporasına tepki gösteren Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ermenistan ve Ermeni Diasporası tüm dünya ülkelerini kandırmaya devam ediyor. 24 Nisan günü hiçbir Ermeni yaşadığı yerden tehcir edilmemiştir. Ermeniler 24 Nisan tarihinde isyancı ve ihanetçi Taşnak Sutyün ve Hınçak ırkçı parti üyelerinin tutuklama günüdür. Ermeniler Rusya ve Fransa başta olmak üzere verilen sözde büyük Ermenistan vaatlerine kapılarak bin yıldır ekmeğini yediği ve kardeşçe yaşadığı imparatorluk ile Müslüman komşularını çoluk çocuk, yaşlı, genç ve kadın demeden sinsice sivil silahsız halkı katlettiler. Buradan tekrardan Talat, Cemal ve Enver paşalara rahmet okuyoruz. İhanetçi ve ırkçı Ermenileri tehcir kararı almasaydılar İstiklal savaşımızda Atatürk ve silah arkadaşlarının işi çok zor olacaktı" dedi.


23 Nisan gününde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını beklide bu gün kutlanamayacağını, sebebinin de 1914 ve 1919 yıllarında Rusya ve Fransa ile birlikte olup ihanet eden ırkçı Ermeniler olacağını söyleyen Gülbey, "Bugün ki, Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atmaya çalışan ve büyük bir kurtuluş savaşı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ihbar eden ve işgalci Ruslarla Fransızlara yardımcı olan ırkçı Ermenilerdi. Bölgede bin yıldır yaşayan ırkçı Taşnak Sutyün ve Hınçak partisi üyeleri Ermeniler Osmanlının parçalanma döneminde işgalcilerle birlik olup sözde büyük Ermenistan hayalleri kurarak Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesinin karşısında yer almışlardır. Eğer o dönem Ermeniler başarılı olsaydılar bugün 23 Nisanı kutlayamayacaktık" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:44 Kaynak: İHA

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