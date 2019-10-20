ASİMDER Başkanı Gülbey, Artvin'in Hemşin Köylerinde

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyeleri Erhan Hacıkasımoğlu ile Erdal Vural'la birlikte Hemşinliler Platformu Başkanı Metin Gültan ve platform üyeleri Hasan Talaşoğlu, Şencan Kırçiçeği'nin daveti üzerine Artvin Hopa ve Kemalpaşa İlçelerine bağlı Hemşin Türklerinin yaşadığı köyleri ziyaret ederek, yaşlı ve köydeki sakinlerle sohbet etti.



Bin 71 yılında Ora Asya'dan Alparslan ile birlikte Doğu Anadolu topraklarına gelen Hemşin Türklerinin Oğuz Türklerinin Çepni boyundan olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Hemşinliler Platformunun bölgeye gelen Ermeni diasporası ve Ermenistan devleti istihbaratı adına ajanlık yapan Yazar, Araştırmacı ve turist görünümlü Ermeni vatandaşlarına karşı büyük bir milli mücadele örneği göstererek karşı duruş göstermektedirler. Ayrı bir konuşma lehçesine sahip olan Hemşin Türklerinin Ermenice konuşuyorsunuz siz Ermenisiz diyerek akıllarını karıştırmak istemektedirler. Artvin, Rize, Sakarya, Düzce ve Rusya Krasnodar'da yaşayan Hemşinliler Türklerin Oğuz boyunun Çepni Türklerinden oldukları bilinmektedir. Bölgede çalışma yapan yabancı Turist görünümlü kişilere dikkat edilmelidir. Artvin Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yaptığımız çalışmalarda İlçe ve köy sakinlerinin, yaşlılarını anlattıklarını dinledik. Hemşin Türklerinin Ermenice konuştuğunu iddia eden Ermeni ajanlar ve turist görünümlü Yazar-Araştırmacıların da Hemşinliler Ermenidir yalanının peşindeler Hemşinliler bin 71 yılında Alparslan'la birlikte Erzurum İspir bölgesine yaylalık yapan Hemşinliler sonra küçük olacağını belirtmesinin üzerine İspir İlçesinden Karadeniz bölgesine doğru Rize, Artvin,bölgelerine inen Hemşinli Türkler buralara yerleşirler. İki gün boyunca köylerde yaşayan Hemşin Türkü yaşlıları kendilerinin Ermeni ile ilgili hiçbir benzerliklerinin olmadığını söylediler" şeklinde konuştu. - IĞDIR