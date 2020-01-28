Asimder Başkanı Gülbey, "Ermeniler Abhazya'da gizli plan peşindeler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asimder Başkanı Gülbey, 'Ermeniler Abhazya'da gizli plan peşindeler' - Son Dakika

Asimder Başkanı Gülbey, "Ermeniler Abhazya'da gizli plan peşindeler"

6 saat önce

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Türkiye temsilcisi Göksel Gülbey, Abhazya'da yaşayan Ermeniler yapılacak hükümet seçimlerinde Abhazya yönetimini ele geçirme planları yaptıklarını iddia etti.

Asimder Başkanı Gülbey,

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Türkiye temsilcisi Göksel Gülbey, Abhazya'da yaşayan Ermeniler yapılacak hükümet seçimlerinde Abhazya yönetimini ele geçirme planları yaptıklarını iddia etti.


Abhazya'da yaşayan Ermeniler Rus mafyasının da desteğini alarak Abhazya'da önümüzdeki aylarda yapılacak olan milletvekili seçimlerinde hükümeti kurmak ve yönetimi ele almak peşinde olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Abhazya, Kafkasya'nın müstesna köşelerinden biri, sessiz, sedasız bir 'Riviera' canlar ülkesi, Abhazya, Sovyet liderlerinin yazlık mekanıydı. SSCB'nin dağılışının ardından bağımsızlığını ilan ettiği Gürcistan'la savaş yaşamış, devamında Bağımsız Devletler Topluluğu'nun ambargosuna maruz kalmış, 2000'lerde NATO'nun Güney Kafkasya'ya doğru genişleme stratejisine karşı Rus satranç tahtasında kıymetli bir taşa dönüşmüştü. Abhazya'da yapılan seçimleri Yüksek Mahkeme tarafınca 10 Ocak 2020 günü iptal etti. Önümüzdeki aylarda tekrarlanacak Abhazya devlet seçiminde Ermeniler çeşitli ittifaklar içerisine girerek yönetimi ele geçirmek peşindeler" dedi.


Gürcistan Cavaheti bölgesi üzerinde toprak iddiası olan Ermenilerin ikinci hedefinin Abhazya olduğunu belirten Gülbey, "Abhazya'da Ermenilerin nüfus sayıları 120 bin civarlarındadır. Buda Abhazya nüfusunun yüzde kırkını oluşturmaktadır. Rusya Abhazya'da yönetime gelecek hükümetin kendi maşaları olacak bir isim peşindeler. Bunun için en uygunu 1915-1918 yıllarında Osmanlı Devletinde yaşarken ihanet edip Ruslarla hareket eden ve binlerce silahsız sivili katleden Ermenilerden iyisini bulamazlardı. Ermeniler Rusya ve her yıl Abhazya'da toplanıp dinlenmeye gelen Rus mafyasının da desteğini alarak seçimlerde Abhazya yönetimini ele geçirme hesapları yapmaktadırlar. Ermeniler Gürcistan ve çevresini ateş çemberine çevirmek peşindeler. Bu Ermeni planları bölgede Türkiye Azerbaycan yatırımı olan ve Gürcistan topraklarını kullanan TANAP ve demiryolu projelerini de güvenliğini sıkıntıya sokmaktadır. Bölgede Türkiye ve Azerbaycan gelişmelere dikkat etmeli veya bazı yaptırımlarla müdahil olmalıdırlar" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Göksel Gülbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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