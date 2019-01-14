Asimder Başkanı Gülbey, "Paylan Soykırım Anıtında Türk Milletine Hakaret Etmiştir"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, HDP Diyarbakır Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan'ın Ermenistan'daki sözde Ermeni soykırım anıtını ziyaret ettiğini ve sözde soykırım anıtındaki ziyaret defterini yazarken müslüman Türk,...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, HDP Diyarbakır Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan'ın Ermenistan'daki sözde Ermeni soykırım anıtını ziyaret ettiğini ve sözde soykırım anıtındaki ziyaret defterini yazarken müslüman Türk, Kürt milletine hakaret ettiğini iddia etti.



HDP Diyarbakır Ermeni asıllı Milletvekili Garo Paylan'ın anıt ziyaret defterine yazdıklarını kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Garo Paylan 17 Eylül 2017 tarihinde sözde Ermen soykırım anıtındaki ziyaret defterine "bıraktığınız yerden devam edeceğiz, siz şehitlerimizin üzerine ant olsun hesabı sorulacak, yapılan soykırımı TBMM'de tanıtana kadar mücadeleye devam edeceğiz" gibi sözlerimi yazdı. Sözde ziyaret ettiği Ermeni soykırım anıtını TBMM milletvekili olarak ziyaret etmesi bir suç, anıt defterine yazdıklarını kamuoyundan paylaşmaması ve sayfanın alt kısmına TBMM milletvekili ibaresini yazması ayrı bir suçtur. Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağı ziyaret etti mi etmedi mi. 1992 yılından beri Ermenistan ile diplomasimizi bitirmiş sınır kapımızı Dağlık Karabağ işgalinden dolayı kapatmışızdır. İşgal edilen Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerleri ziyaret etti mi etmedi mi. Garo Paylan ettiğinde Ermeni askerlerine "Buralar size emanettir kan dökün kanınızı dökün teslim etmeyin" dedi mi demedi mi. Tüm bu soruların yanıtlarını Türk kamuoyuna açıklamalıdır. Eğer bu sorulara ve duyumlarımıza cevap alamasak, ASİMDER Genel Merkezi olarak buradan Garo Paylan'ın Ermenistan ve Dağlık Karabağ ziyaretinde yaptıkları hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. - IĞDIR

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