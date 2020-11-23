ASİMDER Başkanı Gülbey: "Ruslar barış gücü değil ermenilere kalkan oldu" - Son Dakika

ASİMDER Başkanı Gülbey: "Ruslar barış gücü değil ermenilere kalkan oldu"

23.11.2020 10:49
ASİMDER Başkanı Gülbey:

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Rusların barış gücü olarak geldiği Dağlık Karabağ'da asıl görevlerini unutup Ermenilere kalkan olmak peşine düştüklerini söyledi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Rusların barış gücü olarak geldiği Dağlık Karabağ'da asıl görevlerini unutup Ermenilere kalkan olmak peşine düştüklerini söyledi.

Rusların 1992 yılında Azerbaycan toprağını işgal eden Ermenilere destek oldukları gibi bu günde kalkan olma peşinde olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Dağlık Karabağ'ı 1992 yılında Rusların desteği ile yakıp yıkan Ermenilerin zulmünden ve katliamından 27 yıl önce terk etmiştir. Terk ettiği topraklarına geri dönerken bileklerinin ve askeri güçleriyle geri almalarının karşısına yine Ruslar dikilmiş barış gücü adı altında Ermeni kalkanı durumuna gelmiştir. Bu nasıl barış gücü ki, Rus birliklerinin güvenliği altında bulunan Laçın, Hankendi ve Hocalı'ya ziyarette bulunan Rus barış gücü komutanı sözde Türk kökenli Rüstem Muradov gittiği her noktaya sözde Dağlık Karabağ Ermeni Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ile gidiyor. Halen bu sözde uyduruk Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanı neden resmi muhatap alınıyor bilemiyoruz. Rusya yine bölgede kurnazlık peşinde mi acaba, Rusya barış gücü birliklerinin güvencesinde olan bölgede neden halen Ermenistan bayrağı dalgalanıyor. O toprakların Azerbaycan toprağı olduğunu tüm dünya ve Rusya kabul ederken bu Ermeni seviciliği nedir" dedi.

Rusya'nın geçici beş yıllığına geldiği Dağlık Karabağ topraklarının Azerbaycan'ın olduğunu Rusya hiçbir zaman unutmamasını söyleyen Gülbey, "AGİT Minsk gurubu ve diğer ülkeler 27 yıldır Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu deyip durdular. Peki bileğinin ve askeri gücüyle 27 yıl sonra kendine ait toprakları geri alan Azerbaycan'a neden saygı duyulmuyor ve topraklarının tamamı teslim edilmiyor. Türk milleti ikinci kez bir Rus oyununa gelmeyecektir. Rusya Dağlık Karabağ'da ne sözde Cumhurbaşkanı nede sözde ermeni bayrağının asılmasına izin vermemelidir. Aksi halde Azerbaycan ve Türkiye bu oyunu bozmaya gücü yeter. ASİMDER Genel Merkezi olarak Rusya'nın bu Ermeni sevicilik davranışları şiddetle kınarız" şeklinde konuştu. - IĞDIR

ASİMDER Başkanı Gülbey: Ruslar barış gücü değil ermenilere kalkan oldu

Dağlık Karabağ, Göksel Gülbey, Barış Gücü, ASİMDER, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASİMDER Başkanı Gülbey: 'Ruslar barış gücü değil ermenilere kalkan oldu' - Son Dakika


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