ASİMDER'den 24 Nisan tepkisi - Son Dakika

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Başkanı İrfan Ermiş, Avrupa'da düzenlenen '24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü'ne tepki gösterdi.

Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da 24 Nisan'ın, sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' olarak kabul edildiğini ifade eden ASİMDER Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Başkanı İrfan Ermiş, bu şekilde Türkiye'nin başına bir şapka giydirilmeye çalışıldığını söyledi. 1965 yılından beri Ermeni lobi ve misyonerlerin soykırımın tanınması yalanları ile dünyayı uyutmaya çalıştıklarını vurgulayan Ermiş, "Dünyanın yaklaşık dörtte üçü bizimdi. Ancak bin bir hile ve çıkardıkları fesatlıklarla katliam çıkararak bizden aldılar. Dünyanın hiç bir yerinde, hiç kimse bu konuları nedense dillendirmiyor. ya sizin elimizden aldığınız topraklar ne olacak? Bu topraklarda yaptığınız katliamlar ne olacak? Halen de yapıyorsunuz. Hiç bir Avrupa ülkesi ya da Amerika ve yandaşları olan ülkeler; İran, Suriye, Irak, Mısır, Fas, Tunus, Libya, Cezayir, Azerbaycan, Kafkasya, Filistin ve Myanmar'da yapılan bu katliamları anlatmıyor, sözünü dahi etmiyorlar. Buralarda yapılan bu katliamlar ne olacak ' Neden dünyanın hiç bir ülkesinde bunlar dillenmiyor veya söylenmiyor' Yapılan bu katliamlar Türk, Kürt, Arap, Azeri Türkmen veya Müslüman kimlikleri oldukları için mi umursamıyor ve aldırmıyorsunuz ?" dedi.

Açıklamalarında Amerika ve Avrupa ülkelerine seslenen Ermiş, "Bizler toprağına kastedilen kadın, çocuk ve yaşlı demeden kendi yurtlarında, kendi evlerinde, katledilenleri savunduk. Nankör Avrupa ve yandaşı ülkeler, utanmadan yıllardır bu üç maymunu oynuyorlar. Sizler eli kanlı, kendi yaptıklarını söylemeyen yalancılarsınız" ifadelerini kullandı. - VAN