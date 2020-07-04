ASİMDER'den Azerbaycan'a teşekkür - Son Dakika

ASİMDER'den Azerbaycan'a teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Cumhuriyetinde Dışişleri bakanlığında çalışanlar ve büyükelçiler ile Başkonsoloslar hakkında soruşturma yapılması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen talimattan...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Cumhuriyetinde Dışişleri bakanlığında çalışanlar ve büyükelçiler ile Başkonsoloslar hakkında soruşturma yapılması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen talimattan dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililere teşekkür etti.

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Azerbaycan Devlet Tehlikesizlik Hizmeti bakanlığınca kamuoyuna yapılan açıklamadan memnun olduklarını bildiren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bundan 3 ay önce devlet kurumlarını gezinirken müdür ve diğer üst yetkili insanları yanlışlarından dolayı uyardığı videoyu ve haberi görünce inşallah Azerbaycanlı diplomatların da neler yaptıklarını ve yapmadıklarını denetlemelerini kendilerine yazılı olarak başvurumuzu yapmıştık. Hatta Azerbaycan televizyon programlarına çıktığımızda dile getirmiştik. Özellikle ASİMDER Genel Merkezi olarak yaptığımız çalışmaları sıkıntıya sokan ve şahsım hakkında mahkemelere, devlet kurumlarına şikayette bulunan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev hakkında yaptığımız şikayetlerinde dikkate almalarını istiyoruz. ASİMDER olarak bizlerinde dinlenmesini talep ediyoruz. Azerbaycan'daki bu gelişmeler ve denetimlerin başlatılması bizleri haddinden fazla memnun etmiştir. Şahsım ve ASİMDER adına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva'ya çok teşekkür ederiz" dedi.


Azerbaycan'ın alacağı tüm adil kararlarda destekçisi olacaklarını söyleyen Gülbey, "Azerbaycan'ın Türkiye'ye tek kara sınırı Iğdır şehridir. Azerbaycanlı asılların yaşadığı şehirler olan Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan, Van ve Bitlis şehirleri siyasi ve kültürel olarak önem arz eden ve Azerbaycan ile kültürel bağların kopmaması için Azerbaycan Kars Başkonsolosluk makamı çok önem arz etmektedir. ASİMDER olarak bu bölgeye gönderilecek diplomatın daha seçkin ve dengeleri koruyabilecek bir insan olmalıdır. Bizim bu önerilerimizi okur dikkate alırsınız inşallah bizlerde bölgede eskisi gibi ortak mücadele ettiğimiz Ermenistan ve Ermeni lobisine karşı el ele çalışabilelim" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASİMDER'den Azerbaycan'a teşekkür - Son Dakika

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