ASİMDER'den Azerbaycan MQF Başkanı Zeyni'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASİMDER'den Azerbaycan MQF Başkanı Zeyni'ye ziyaret - Son Dakika

ASİMDER'den Azerbaycan MQF Başkanı Zeyni'ye ziyaret

19 dakika önce

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi yöneticileri, Azerbaycan Milli QHT Formu Başkanı Rauf Zeyni'yi makamında ziyaret etti.

ASİMDER'den Azerbaycan MQF Başkanı Zeyni'ye ziyaret, System.String[]

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi yöneticileri, Azerbaycan Milli QHT Formu Başkanı Rauf Zeyni'yi makamında ziyaret etti.


Ermeni Diasporasının Türkiye'yi karalayıp soykırımla suçlamasının ve işgal edilmiş Azerbaycan toprağı Karabağ'ın geri iade edilmesi için kardeş gibi el ele verilmesinin önemine değinen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey. "Azerbaycan'da yaptığımız çeşitli ziyaretlerde edindiğimiz intiba budur ki, Türkiye ile Azerbaycan sivil toplum kuruluşları birlikte hareket ederse ancak Ermeni yalanı ve işgalinden kurtulabilir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi 'İki devlet bir milletsek, bir milletin bir diasporası olur' bu sözden yola çıkarak sizi ziyaret ettik. Türkiye Azerbaycan STK'lar arasındaki diyalog eksikliğini siz giderebilir ve bizleri bir araya getirebilirsiniz. ASİMDER Genel Merkezi ve Beynelxalq Diaspor Merkezi birlikte yapacağınız birliktelikteki toplantılarınıza ve çalışmalarınıza destek vermeye hazırız" dedi.


Azerbaycan Milli QHT'ler Formu Başkanı Rauf Zeyni ise, "ASİMDER ve Beynelxalq Diaspor Merkezinin ortak yaptığı faaliyetler tarafımızca takip edilmekte ve desteklenmektedir. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in dediği 'Bir milletin bir diasporası olur' bizlerde teşkilat olarak Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliği pekiştirmek ve ülkelerimizin başına bela olmuş Ermeni illetini de el ele verirsek ancak alt edebiliriz. Bu ziyaretiniz bizleri çok memnun etmiştir. İleriki dönemlerde geniş çaplı STK'lar toplantısı yapma planımız var onu da yapınca daha güçlü olacağız" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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