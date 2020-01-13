Asimder'den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asimder'den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür - Son Dakika

Asimder'den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür

6 saat önce

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi ve TÜMKİAD Van İl Başkanlığı tarafından Van Çaldıran İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin daha da pekişmesi için Çaldıran'da bulunan bir caddeye...

Asimder'den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür, System.String[]

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi ve TÜMKİAD Van İl Başkanlığı tarafından Van Çaldıran İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin daha da pekişmesi için Çaldıran'da bulunan bir caddeye Azerbaycan isminin verilmesi teklifini belediye meclisine onaylatan Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür etti.


Van Çaldıran İlçesinde 'İki Devlet Bir Millet' kardeşlik sözünden yola çıkarak Azerbaycan caddesi isminin bir caddeye verilmesi Ermenilerin sözde Batı Ermenistan kurma hevesini kursaklarında bıraktığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ermenilerin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerimizde sözde Batı Ermenistan devleti kurmak istiyorlar. 2013 yılından beri ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspora Merkezi olarak Van ilimizde faaliyetler yapmaktayız. 2019 yılında Van Çaldıran belediye başkanı ve Kaymakamlığına Caddelerden birinin Azer. 2019 yılında Van Çaldıran belediye başkanı ve Kaymakamlığına Caddelerden birinin Azerbaycan isminin verilmesi konusunda Azerbaycan BDM başkanı İsmayil Agayev, TÜMKİAD Van İl Başkanı Müslim Birdal ve ASİMDER van İl Başkanı Erhan Gökyar ile teklifimizi sunduk, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin başkanlığında toplanan belediye meclisinin kararıyla İlçeyi ikiye bölen Van caddesinin ismi değiştirerek Azerbaycan caddesi olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Çaldıran Kaymakamlığının onaylamasıyla da Azerbaycan caddesi ismi artık resmi adreslerde kullanılsın diye İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirildi. Kardeş Azerbaycan'ın ismini bu bölgede yaşayan insanlarımızın tanımasına fayda sağlayacak ve Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlayacak bu karardan dolayı Çaldıran kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür ederiz" dedi.


Gülbey, "İleriki aylar içerisinde Azerbaycan caddesinin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Van Edremit Belediyesi ve Hakkari Valiliğiyle de cadde ve park görüşmelerimiz devam ediyor. Van'a İran, Ermenistanlı turistler gelip çeşitli siyasi faaliyetlerde bulunuyorlardı. Ama bu kardeşlik adımı Azerbaycanlı turistlerin Van'a gelip kardeşliğimizi güçlendirecektir. Çaldıran Belediyemizi Azerbaycan'da ki bir belediye ile kardeş belediye yapma protokol çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Azerbaycan, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Yurdu terk eden kar, geri dönüyor
Güzellik kraliçesi platformda tökezledi, sütyeninin düştüğünü fark etmedi Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
19:02 Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
19:02 Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
19:01 Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (1) - Son Dakika
19:00 Aslantaş Barajı ve HES'te patlama - Son Dakika
18:59 Spor filenin sultanları yurda döndü - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asimder'den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]