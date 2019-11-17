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Son Dakika Güncel ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: 'Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak' - Son Dakika

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: "Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak"

6 saat önce

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'da 10 civarında laboratuvar kurulduğunu, bu laboratuvarlarda virüsler de hazırlanabildiğini, hedefin ise Türkiye ve...

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey:

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'da 10 civarında laboratuvar kurulduğunu, bu laboratuvarlarda virüsler de hazırlanabildiğini, hedefin ise Türkiye ve Kuzey Kafkasya ile Azerbaycan'a virüs yaymak olduğunu iddia etti.


Pentagon'un Ermenistan'da biyoloji laboratuvarları tesis ettiğini öne süren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Rus uzman Yevgeni Mihaylov'un iddiasını hatırlattı ve bu laboratuvarların kurulma amacının Türkler olduğunu söyledi. Gülbey, "Bu tesislere Rus uzmanların sokulmadığı duyumu alıyoruz. ABD ve terör örgütlerini desteklemesiyle bilinen Ermenistan devleti, bu 10 civarındaki laboratuvarlarda neler hazırlıyorlar ve neden bu kadar gizli tutuyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçen günlerde Ermenistan devletine yaptığı ziyaret ve sözde Ermeni soykırım anıtını bile ziyaret etmesine rağmen bu laboratuvarlara Rus uzmanların girme izni verilmedi" dedi.


Gülbey, "Biyoloji laboratuvarlarında Ermenistan kış hastalıkları ile ilgili ölümcül virüsler hazırlayıp Türkiye ve Azerbaycan üzerinde test edecektir. Ermenilerin hedefi düşman millet olarak gördüğü Türk milletidir. Tüm komşu ülkelerindeki insan hakları kuruluşlarını ve Rusya'yı bu laboratuvarları denetlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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