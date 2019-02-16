Asimder Hocalı Katliamını Anmaya Hazırlanıyor

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Merkezi ve sivil toplum kuruluşları platformu Ermenilerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında yaptıkları katliamın yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Merkezi ve sivil toplum kuruluşları platformu Ermenilerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında yaptıkları katliamın yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anmaya hazırlanıyor.



Ermeniler 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan Karabağ bölgesi Hocalı Kasabasında 613 sivil Azerbaycan vatandaşını katletmiş ve bir milyon Azerbaycanlı yapılan zulüm ile katliamlar yüzünden evlerinden yurtlarından kaçmak zorunda kaldıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Iğdır'da faaliyet gösteren 70 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu platform bu yıl Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27. Yıl dönümünde Iğdır Belediye meydanında 1915 ve 1992 yılında Ermenilerin yaptığı katliamları içeren fotoğraf sergisi ve tiyatro ile Iğdır Ermeni Çetecilerinin Katlettiği Türklere Ait Anıt ve Müzeye 'Hocalı Şehitlerini' anma yürüyüşü düzenlenecektir. Tüm halkımız programlarımıza davetlidir. Hocalı çocuk 'İnsanlık Nerede' sorusunu sordu bizlerde buradayız diyelim" şeklinde konuştu.



Program, 22 Şubat 2019 saat 13.30'da Zübeyde Hanım Bulvarında düzenleneceği açıklandı. - IĞDIR

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