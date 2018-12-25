Asimder, Uluslararası Karabağ Platformunu Topladı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi öncülüğünde, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Qarabağ Azadlıq Teşkilatı Temsilciliği ile birlikte Uluslararası Karabağ Platformunu İzmit sivil toplum merkezinde topladı.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi öncülüğünde, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Qarabağ Azadlıq Teşkilatı Temsilciliği ile birlikte Uluslararası Karabağ Platformunu İzmit sivil toplum merkezinde topladı.



AGİT Minsk gurubunu göreve davet eden platforma katılan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, İran ve Bulgaristan temsilcileri artık bir günü bile Karabağsız geçirmek istemediklerini belirtti. Uluslararası Karabağ Platformu adına basın açıklaması yapan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Uluslararası Karabağ Platformu ilk toplantısını Azerbaycan Bakü'de üç ülke ile başladı. Sonra ise sekiz ülke Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, Kazakistan ve Afganistan temsilcileri olarak Türkiye İzmir'de seksen dernek toplanıldı. Bugün altıncı toplantısını gerçekleştirdiğimiz platformumuza ev sahipliği yapan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Türkiye Qarabağ azadlıq Teşkilatı Temsilcileri Cafer Dal ile Cemal Barış'a teşekkürler ederiz. Artık dünya 1915 sözde Ermeni soykırımı ve işgal edilmiş Karabağ konusun da çifte standartlı davranmayı bıraksın. Yoksa masa görüşmeleri sona ermeli artık savaş ile çözüm bulunmalıdır" dedi.



"Ya Karabağ ya ölüm" diyen Azerbaycan Qarabağ Azadlıq Teşkilatı Başkanı Akif Nağı, "Bu toplantıyı düzenlenmesinde emekleri geçen ASİMDER, TADEF Genel Merkezleri ile QAT Türkiye temsilciliğimize teşekkür ederiz. Artık Karabağsız bir gün bile geçirmemeliyiz. Karabağ Türk dünyasının namusudur tüm Türkleri namuslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Toplantı, platforma üye olan ülkelerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, 2019 yılında yapılması planlanan toplantı ve faaliyetler hakkında kararlar alınarak dilek ve temenni konuşmalarıyla son buldu. - IĞDIR

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