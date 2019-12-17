ASİMED, 7 dilde yayın yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASİMED, 7 dilde yayın yapacak - Son Dakika

ASİMED, 7 dilde yayın yapacak

6 saat önce

Dünya kamuoyunun, Türkler ve Türk tarihi hakkında tartıştığı konulara açıklık getiren ve muhataplarına kendi dillerinde cevap veren 'Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği' (ASİMED), 7 dilde yayın gerçekleştiriyor.

ASİMED, 7 dilde yayın yapacak, System.String[]

Dünya kamuoyunun, Türkler ve Türk tarihi hakkında tartıştığı konulara açıklık getiren ve muhataplarına kendi dillerinde cevap veren 'Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği' (ASİMED), 7 dilde yayın gerçekleştiriyor.


Türkiye Cumhuriyetinin özellikle teröre karşı olan mücadelesinde, devletin ve milletin lehine bir kamuoyu oluşturmayı amaçlayan ASİMED, her gün uluslararası medyayı tarayıp, başta Ermeni meselesi olmak üzere, Türkler hakkında çıkan her yayını veri bankasında toplayarak, gerekli tepki için yedi dilde harekete geçiyor.


Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösteren Türk dernekleriyle iletişime geçen dernek, Türk lobisini güçlendirme zeminleri oluşturmaya çalışıyor. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça yayın yapan ASİMED, 'tarihigercekler.net' adlı internet sitesinde barındırdığı özellikler ile Türkiye'de bir ilki temsil ediyor.


ASİMED, Tüzel ve özel kişilerin elektronik posta adreslerine, Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgi dosyaları göndererek, Türk kimdir? Ne yapmıştır? Ne yapacaktır? sorularının cevaplarını anlatıyor.


Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği, oluşturduğu web sitesinde, Türklerin, hoşgörüsünü belgeleyen olayları, Ermenilerin katliamlarını anlatan röportajları ve katliam yapılan yerlerin tanıtımlarını örnekleyen görüntüler sunuyor.


Yönetim kurulunda bulunan Ensar Macit, Ahmet Safa Yıldırım, Yunus Emre Aydın, Fatih Korkmaz ve Gönül Bayram'ın olduğu Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneğinin Başkanı Savaş Eğilmez, "Haftanın belirli günlerinde canlı yayın gerçekleştiren site, bir yandan merak edilen sorulara cevap bulunma imkanı da sağlarken bir yanda da Ermeni meselesi üzerinde en popüler kaynak ve başvuru merci haline ulaştı" dedi.


Eğilmez, sitenin yayın hayatına başlaması üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ayda 30 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştığını ve bu ziyaretçilerin yüzde 70 'inden fazlasını yurtdışı kaynaklı olduğunu söyledi.


Ermeni diasporası ve terör yandaşlarının en önemli saldırı merci haline 'tarihigercekler.net' adlı sitenin amacının, modern dünya şartlarının gerektirdiği şekilde bir sivil toplum örgütü haline gelmeye çalışmak olduğunu belirten Savaş Eğilmez, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mahmut Turan'dan ve Proje sorumlusu Alphan Çakmak'tan ASİMED olarak çalışmalarında büyük destek gördüklerini söyleyerek sözlerini noktaladı. - ERZURUM

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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