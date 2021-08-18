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"Aşımızı Olalım, Salgından Kurtulalım" - Son Dakika

"Aşımızı Olalım, Salgından Kurtulalım"

18.08.2021 14:30

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Malatya Park AVM önünde açılan aşı standını ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Haydi Malatya Aşı ol' sloganı altında başlatılan aşı kampanyasında 17-44 yaş arasına yönelik 44.444 birinci doz aşı hedefinin gerçeğe dönüşeceğine yürekten inandığını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Koronavirüs salgınıyla etkin ve kararlı mücadele etmenin tek yolu, aşı olmaktır. Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele aşabilmek için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama oranı %50 olan 17 ile 44 yaş arasındaki vatandaşlarımızın aşılarını bir an olmaları gerekmektedir." diye konuştu.

Yürütülen kampanya hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a bilgiler paylaşan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Recep Bentli, " Kampanyamıza destek olmak için standımızı ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum.17 ile 44 yaş arasında birinci doz aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın dört gün içerisinde aşılarını yaptırmaları halinde bir çekiliş düzenleyeceğiz. Malatya Valiliğimizin organizasyonunda, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu çalışmayı başlattık. Burada 44 adet tablet, 144 adet Motaş kartı ile 244 adet Yeni Malatyaspor forması hediye edeceğiz. Pandemide dördüncü dalgayı yaşıyoruz, şu andaki verilere baktığımızda toplam pozitiflerin %91'i maalesef aşısız, hastanelerimizde yatan hastaların ise %95'i aşısız durumda. Burada aşısız derken daha önce iki doz sinovac aşısını yaptırıp üçüncü doz zamanı geldiği halde aşısını yaptırmayanları bizler aşısız kabul ediyoruz, çünkü antikor seviyesi düşüyor veya tek doz aşı yaptırmış olanları bizler aşı süreci tamamlanmamış ve aşısız olarak kabul ettiğimizde bu rakamın %95 hastanede yatanlarda, %91'de toplam pozitifler içerisinde aşısız olduklarını buradan hatırlatmak istiyorum.65 yaş üstü vatandaşlarımızın %90'ının aşılama sürecini tamamladık.17 ile 44 yaş arası vatandaşlarımızın maalesef henüz %50'sini aşılamış durumdayız, inşallah bu kampanyamız sayesinde bu oranı daha da artırmış olacağız." diye konuştu.

17 ile 44 yaş arasındaki vatandaşların aşılama oranlarını artırmak amacıyla başlatılan aşı kampanyasını desteklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya Valiliğimizin organizasyonunda, Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere sanayici ve işadamlarımızın da destekleriyle İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan'Haydi Malatya Aşı Ol' kampanyasına bizler sonuna kadar destek veriyoruz. Yaşadığımız zor ve sıkıntılı günlerden bir an önce kurtulmanın tek yolu aşı olmaktır. Bir buçuk yıldır hep birlikte pandemi sürecini yaşıyoruz. Bundan dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu, sağlık problemlerini ciddi safhada yaşayan vatandaşlarımız oldu, ekonomik anlamda etkilendiğimiz süreçler yaşadık, yeri geldi sokağa çıkamadığımız günler yaşadık. Normalleşme süreciyle beraber tüm bu saydığımız konularda normal hayata dönmek için mücadele veriliyor. Ama bunun temel unsurlarından bir tanesi önleyici faaliyet anlamında aşılama çalışmalarıdır." dedi.

"Bu işin asla şakası yok, rehavete girmeden her türlü önlemi almalıyız" sözleriyle aşılama sürecinin önemine vurgu yapan Başkan Çınar, " Dördüncü dalgasını yaşayan pandemi döneminde sağlığımız ve sevdiklerimiz için aşılarımızı olup, böylesine hassas ve önemli bir konuda duyarlı olmamız gerekmektedir. Şu anda %50 civarında aşılama oranına sahip 17 ile 44 yaş arasındaki vatandaşlarımızın kampanyaya ilgi göstermelerini ve aşılarını olmaları için davet ediyoruz. Gençlerimizi aşı olmaya daha fazla teşvik etmek için bu tür kampanyaların büyük önemi vardır. Şu anda koronavirüs hastalığına yakalananların %91'nin aşısız olduğu gerçeğini göz önünde bulundurup, aşısını olmayanların bir an önce sağlık kurumlarına ve ilgili noktalara giderek aşılarını olmaları rica ediyoruz. Pandemi döneminde bir ara iyileşme varken son dönemlerde bir artış oldu, bunu dikkate almak lazım. Vatandaşlarımızın aşılarını olması için devletimiz her türlü imkanı seferber etmiştir. Malatya Park AVM Önünde başlatılan bu kampanya sayesinde aşılama oranının yükseleceğine inanıyoruz.Vatandaşlarımızın rahat ve kolay bir şekilde ulaşabileceği bir noktada başlatılan bu kampanyanın belirlenen hedefe ulaşması için bizlerde tüm desteğimizi veriyoruz. Kampanya sonunda yapılacak çekilişte çeşitli hediyeler dağıtılacak. Tabii ki en büyük hediye aşıların olunmasıyla birlikte sağlıklı bir hayata sahip olunmasıdır. Bu işin asla şakası yok, rehavete girmeden her türlü önlemi almalıyız. Sağlığımız, sevdiklerimiz ve memleketimiz için aşılarımızı olalım ve bu salgın illetinden kurtulalım." diye konuştu.

Aşımızı Olalım, Salgından Kurtulalım

COVIRAN Bereket, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Aşımızı Olalım, Salgından Kurtulalım' - Son Dakika


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